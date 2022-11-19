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В Луганскую область оккупанты бросили остатки лучших войск, - Гайдай

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Луганская область, Суббота 19 ноября 2022 09:54
В Луганскую область оккупанты бросили остатки лучших войск, - Гайдай Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне перекидывают в Луганскую область остатки лучших войск. Речь идет о десантниках, ранее находившихся в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире телемарафона.

"Наверное, можно сказать, что это остатки лучших вояк РФ, потому что остальные - это уже свежо мобилизованные, кадыровцы, "вагнеровцы" из тех, кого Пригожин набрал по тюрьмам. А эти, что были в Херсоне, это десантники. Они максимально подготовлены. Они в принципе нормально могут воевать, но это последние такие войска в РФ", - заявил он.

Гайдай отметил, что эти российские подразделения значительно не изменят ситуацию на фронте в Луганской области. По его словам, они могут только притормозить наступление ВСУ, но не остановить его. При этом он добавил, что Россия активно бросает на передовую мобилизованных.

"Мобилизированные - это не солдаты, это просто пушечное мясо. Они не умеют воевать, они сдаются в плен десятками, они гибнут там десятками и сотнями", - подчеркнул Гайдай.

Напомним, вчера Генштаб ВСУ сообщил, что Россия перекидывает войска из Херсонского направления в Луганскую область.

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