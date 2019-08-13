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Во Львовской области пенсионер собирал разведданные для спецслужб РФ

Новости » Общество    13.08.2019 - 13:36
Во Львовской области пенсионер собирал разведданные для спецслужб РФ
Фото: пенсионер-шпион (ssu.gov.ua)

Пенсионеру грозит тюремный срок от 10 до 15 лет

Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала пенсионера, который передавал разведданные спецслужбам Российской Федерации. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанным оказался военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций. По информации СБУ, мужчина был завербован спецслужбами РФ еще в 2014 году. Разведданные мужчина передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.

"По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, спецслужбах и правоохранительных органах, а также иностранных военных инструкторах в западном регионе страны", - сообщают в СБУ.

Материалы дела направлены в суд. Пенсионера, согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, обвиняют в госизмене. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Российского дипломата, которому передавались данные, объявлено "persona non grata". Он уже покинул территорию Украины.

Напомним, в начале весны РБК-Украина сообщало, что лидера "Нацкорпуса "Азов-Крым" подозревают в шпионаже для России.

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