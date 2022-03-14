В Луганской области завтра планируется эвакуация поездом: время и места сбора

В Луганской области завтра, 14 марта, планируется эвакуация поездом. Он будет отправляться со станции Новозолотаревка, что расположена в селе Золотаревка Северодонецкого района, около 14:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая .

"Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины. Возможны изменения. Следите за новостями", - добавил глава ОВА.

Гайдай напомнил, что в первую очередь эвакуируются женщины, дети и пожилые люди.

Также будет осуществляться подвоз людей из:

к Рубежанскому городскому совету будет подано:

Места сбора для организованного выезда на станцию:

"Завтра, 14 марта, планируется эвакуация автобусами к железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00)", - написал Гайдай.

Напомним, ранее "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта, в том числе и международные рейсы.

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