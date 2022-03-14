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В Луганской области завтра планируется эвакуация поездом: время и места сбора

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Луганской области завтра, 14 марта, планируется эвакуация поездом. Он будет отправляться со станции Новозолотаревка, что расположена в селе Золотаревка Северодонецкого района, около 14:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Завтра, 14 марта, планируется эвакуация автобусами к железнодорожной станции Новозолотаревка (поезд ориентировочно в 14:00)", - написал Гайдай.

Места сбора для организованного выезда на станцию:

Лисичанск:

  • 11:00 - центр города, улица Сосюры, 324, (база ГСЧС);
  • 10:00 - магазин ГТВ, от памятника "Самолет".

Северодонецк:

10:00 - МПК Строителей

Рубежное:

к Рубежанскому городскому совету будет подано:

  • 10:00 - три автобуса. В первую очередь совершают посадку те, кто записывался раньше. Затем без предварительной записи.
  • 12:00 – еще несколько автобусов (количество автобусов и время уточняется). Без предварительной записи.

Горное:

12:00 – Дом культуры Украина. Гагарина 13а. Контактное лицо: Семенова Татьяна 0999785622

Золотое:

12:00 - ВЦА Золотое. Квартал Солнечный 8а. Контактное лицо: Галканова Елена 0508158203

Также будет осуществляться подвоз людей из:

1. Светличное - Нижнее - Тошковка - Горное.

2. Нижнее - Тошковка - Грачево - Ореховое - Золотое.

3.Новоайдар - Северодонецк

Гайдай напомнил, что в первую очередь эвакуируются женщины, дети и пожилые люди.

"Эвакуация начинается при фактическом режиме тишины. Возможны изменения. Следите за новостями", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов на 14 марта, в том числе и международные рейсы.

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