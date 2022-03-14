У Луганській області завтра планується евакуація поїздом: час і місця збору

У Луганській області завтра, 14 березня, планується евакуація потягом. Він відправлятиметься зі станції Новозолотарівка, що розташована в селі Золотарівка Сєвєродонецького району, близько 14: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая .

"Евакуація починається при фактичному режимі тиші. Можливі зміни. Слідкуйте за новинами", - додав глава ОВА.

Гайдай нагадав, що в першу чергу евакуюються жінки, діти і літні люди.

Також здійснюватиметься підвезення людей з:

до Рубіжанської міської ради буде подано:

Місця збору для організованого виїзду на станцію:

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 14 березня, в тому числі і міжнародні рейси.

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