У Луганській області завтра планується евакуація поїздом: час і місця збору

У Луганській області завтра, 14 березня, планується евакуація потягом. Він відправлятиметься зі станції Новозолотарівка, що розташована в селі Золотарівка Сєвєродонецького району, близько 14: 00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.
"Завтра, 14 березня, планується евакуація автобусами до залізничної станції Новозолотарівка (поїзд орієнтовно о 14:00)", - написав Гайдай.
Місця збору для організованого виїзду на станцію:
Лисичанськ:
Сєвєродонецьк:
10:00 - МПК будівельників
Рубіжне:
до Рубіжанської міської ради буде подано:
Гірський:
12:00 - Будинок культури Україна. Гагаріна 13а. Контактна особа: Семенова Татьяна 0999785622
Золоте:
12:00 - ВЦА Золоте. Квартал Сонячний 8а. Контактна особа: Галканова Елена 0508158203
Також здійснюватиметься підвезення людей з:
1. Світличне - Нижнє - Тошківка - Гірське.
2. Нижнє - Тошківка - Грачево - Горіхове - Золоте.
3.Новоайдар - Сєвєродонецьк
Гайдай нагадав, що в першу чергу евакуюються жінки, діти і літні люди.
"Евакуація починається при фактичному режимі тиші. Можливі зміни. Слідкуйте за новинами", - додав глава ОВА.
Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів на 14 березня, в тому числі і міжнародні рейси.
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