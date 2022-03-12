В Луганской области завтра планируется эвакуационный поезд: время и места сбора

В Луганской области завтра, 13 марта, планируется эвакуационный поезд. Он будет отправляться со станции Новозолотаревка, что расположена в селе Золотаревка Северодонецкого района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Ориентировочное время отправления эвакуационного поезда - 14:00. Однако Гайдай предупреждает, что возможны изменения.
Места сбора для организованного выезда к станции:
Напомним, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда из восточных областей в западные.
Стоит отметить, что Словакия и Румыния запускают новые эвакуационные маршруты для украинских беженцев.
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