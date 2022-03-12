В Луганській області завтра планується евакуаційний потяг: час та місця збору

В Луганській області завтра, 13 березня, планується евакуаційний потяг. Він буде відправлятися зі станції Новозолотарівка, що розташована у селі Золотарівка Сєвєродонецького району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
Орієнтовний час відправлення евакуаційного потягу - 14:00. Проте Гайдай попереджає, що можливі зміни.
Місця збору для організованого виїзду до станції:
Нагадаємо, що Укрзалізниця призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні.
Варто зазначити, що Словаччина та Румунія запускають нові евакуаційні маршрути для українських біженців.
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