В Луганской области запретили посещать кладбища на период традиционных послепасхальных поминальных дней. Соблюдение требования будет контролировать полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
Такое распоряжение выдал руководитель Луганской областной военной администрации
"На территории Луганской области запрещено посещение кладбищ и отдельных захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни в 2022 году", - написал Гайдай.
По его словам, запрет введен для сохранения жизни и здоровья граждан в условиях проведения активных боевых действий.
"Будут контролировать выполнение распоряжения Главное управление Национальной полиции в Луганской области, Управление патрульной полиции в Луганской области, руководители органов власти на местах", - добавил глава ОВА.
Напомним, сегодня российские войска утром 29 апреля атаковали город Северодонецк. В результате вражеской атаки повреждена школа.
Добавим, за минувшие сутки российские войска 10 раз атаковали Луганскую область. Повреждены жилые дома.
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