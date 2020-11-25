В Луганской области задержали организатора "референдума ЛНР"

Фото: задержание (РБК-Украина)

В Луганской области во время пересечения государственной границы Украины с Россией задержали женщину, которая принимала участие в организации и проведении так называемого "референдума ЛНР". Ранее она была объявлена в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 года женщина принимала участие в организации и проведении незаконного "референдума" по поддержке так называемого "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории поселка Колядовка Новоайдарского района.

Подозревая была так называемым "секретарем участковой комиссии", в которой осуществляла выдачу "бюллетеней", подсчитывала голоса, составляла и утверждала протокол результатов голосования.

В ноябре прошлого года ей заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, после чего ее объявили в розыск.

Женщина была задержана работниками Луганского пограничного отряда на пункте пропуска "Меловое".

В среду, 25 ноября, Северодонецкий городской суд Луганской области отправил ее под круглосуточный домашний арест.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в начале ноября в Мариуполе была задержана участница "референдума ДНР". Она выполняла функции "члена избирательной комиссии" на одном из "избирательных участков".