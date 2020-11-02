В Мариуполе задержали участницу "референдума ДНР"

Фото: задержание (РБК-Украина)

В Мариуполе оперативники Донецкого пограничного отряда разоблачили женщину, которая принимала участие в так называемом "референдуме о государственной самостоятельности Донецкой народной республики". Она выполняла функции "члена избирательной комиссии" на одном из "избирательных участков".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По данным следствия, в 2014 году во время "референдума" женщина осуществляла учет лиц, принимавших участие в псевдоголосовании, выдавала бюллетени, а также следила за процессом "волеизъявления".

Женщине объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Ей грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Напомним, в Чехии боевика "ДНР" из Беларуси приговорили к 4,5 годам тюрьмы за "помощь сепаратистам".

Кроме того, в Боснии и Герцеговине задержали мужчину по подозрению в участии в вооруженном конфликте на Донбассе.

Добавим, что заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что Россия использует на Донбассе наемников из более 30 стран.