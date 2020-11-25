У Луганській області затримали організатора "референдуму ЛНР"

Фото: затримання (РБК-Україна)

У Луганській області під час перетину державного кордону України з Росією затримали жінку, яка брала участь в організації та проведенні так званого "референдуму ЛНР". Раніше вона була оголошена в розшук.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

За даними слідства, в травні 2014 року жінка брала участь в організації і проведенні незаконного "референдуму" за підтримки так званого "Акта про державну самостійність ЛНР" на території селища Колядівка Новоайдарського району.

Підозрюючи була так званим "секретарем дільничної комісії", в якій здійснювала видачу бюлетенів", підраховувала голоси, і становила стверджувала протокол результатів голосування.

У листопаді минулого року їй заочно повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, після чого її оголосили в розшук.

Жінка була затримана працівниками Луганського прикордонного загону в пункті пропуску "Мілове".

У середу, 25 листопада, Сєвєродонецький міський суд Луганської області відправив її цілодобовий під домашній арешт.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на початку листопада у Маріуполі була затримана учасниця "референдуму ДНР". Вона виконувала функції "члена виборчої комісії" на одному з виборчих дільниць".