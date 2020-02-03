СБУ задержала боевика "ДНР", который находился шесть лет в розыске

Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Задержанный воевал против сил АТО в составе группировки "Тайфун"

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в районе проведения операции Объединенных сил бывшего боевика "ДНР", который 6 лет находился в общегосударственном розыске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду народной милиции ДНР", где занимал должность заместителя командира одного из взводов.

"В составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. В частности, злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях во Шахтерск, опытно, Спартаком и Новоазовском Донецкой области. В 2016 году боевик покинул ряды террористов и уехал в РФ на заработки", - сообщили в СБУ.

Мужчина был задержан во время спецоперации СБУ на таможенном пункте пропуска "Меловое". В отношении задержанного открыто уголовное производство. На данный момент он дает показания об участии в террористической организации.

Контррозвідники СБУ затримали колишнього бойовика терористичної організації «ДНР» Контррозвідники СБУ затримали у районі проведення операції Об’єднаних сил колишнього бойовика терористичної організації «ДНР», який брав активну участь у боях на Донбасі та 6 років переховувався від українських спецслужб. https://bit.ly/2GVq23b Опубліковано Служба безпеки України Понеділок, 3 лютого 2020 р.

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