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В Луганской области задержали мужчину, который направил снаряды оккупантов на центр гумпомощи

Найональна полиция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Полицейские в Луганской области задержали корректировщика огня оккупантов. Предателем оказался 26-летний житель города Северодонецк, который с помощью дрона корректировал огонь по родному городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области.

Сообщается, что он направил снаряды оккупантов в центр гуманитарной помощи, который был расположен в Ледовом дворце спорта.

Предатель передавал информацию через чат в сети Telegram, где отправлял представителям РФ карту с метками военных и инфраструктурных объектов.

Также на карте он не просто обозначал место расположения подразделений обороны Украины, а и даже обозначал разнообразными метками системы вооружения ВСУ и других сил защиты.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК "Коллаборационная деятельность". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Ранее мы сообщали, что головам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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