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У Луганській області затримали чоловіка, який направив снаряди окупантів на центр гумдопомоги

Найональна поліція (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Поліцейські у Луганській області затримали корегувальника вогню окупантів. Зрадником виявився 26-річний мешканець міста Сєвєродонецьк, який за допомогою дрону корегував вогонь по рідному місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Луганської області.

Повідомляється, що він направив снаряди окупантів на центр надання гуманітарної допомоги, який був розташований у Льодовому палаці спорту.

Зрадник передавав інформацію через чат у мережі Telegram, де відправляв представникам РФ карту з мітками військових та інфраструктурних об’єктів.

Також на карті він не просто позначав місце розташування підрозділів оборони України, а й навіть позначав різноманітними мітками системи озброєння ЗСУ та інших сил захисту.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 ККУ "Колабораційна діяльність". Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Раніше ми повідомляли, що головам двох громад у Луганській області оголосили підозру у держзраді.

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