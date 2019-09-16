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В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 16:56
В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Фото: задержанный боевик (facebook.com/SecurSerUkraine)

Он был задержан при попытке попасть на подконтрольную Украине территорию

Сотрудники Службы безопасности Укрианы задержали в Луганской области бывшего участника террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установила разведка, задержанный житель Луганска в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он находился в составе артиллерийского подразделения боевиков и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции (Вооруженные силы Украины).

"Злоумышленник задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Мариуполе расстреляли боевика "ДНР" Романа Джумаева, которого суд отпустил под домашний арест. Неизвестные расстреляли его на пороге собственной квартиры. Джумаева обвиняли в участии в террористической организации, ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в в Одессе будут судить трех боевиков "ДНР" за участие в боевых действиях на стороне террористов на должности стрелков-зенитчиков. Мужчины также неоднократно незаконно покупали переработанные пистолеты и патроны к ним и продавали их в Одессе.

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