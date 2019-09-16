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У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 16:56
У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"
Фото: затриманий бойовик (facebook.com/SecurSerUkraine)

Він був затриманий при спробі потрапити на підконтрольну Україні територію

Співробітники Служби безпеки України затримали в Луганській області колишнього учасника терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановила розвідка, затриманий житель Луганська в 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань. Він перебував у складі артилерійського підрозділу бойовиків і брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції (Збройні сили України).

"Зловмисник затриманий при спробі потрапити на підконтрольну українській владі територію", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі розстріляли бойовика "ДНР" Романа Джумаєва, якого суд відпустив під домашній арешт. Невідомі розстріляли його на порозі власної квартири. Джумаєва звинувачували в участі в терористичній організації, йому загрожувало від 8 до 15 років позбавлення волі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі судитимуть трьох бойовиків "ДНР" за участь в бойових діях на стороні терористів на посаді стрільців-зенітників. Чоловіки також неодноразово незаконно купували перероблені пістолети і патрони до них і продавали їх в Одесі.

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