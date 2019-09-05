В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

В Луганской области правоохранители обнаружили и задержали боевика мотострелковой бригады террористической организации "Луганская Народная Республика". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, во время проверки документов на одном из блокпостов правоохранители обнаружили 33-летнего жителя оккупированного Луганска, который в 2015 году присоединился к рядам боевиков "ЛНР". Мужчина сразу же был задержан.

"По словам мужчины, в сентябре 2015 года из-за тяжелого материального положения он решил вступить в ряды "народной милиции ЛНР". По распределению был назначен во 2-ю отдельную мотострелковую бригаду. Он выполнял функции по охране полигона в с. Успенка, чистил оружие и копал окопы. Больше пяти раз участвовал в тренировочных стрельбах из гаубицы. Получал зарплату в размере 15 тысяч российских рублей. Впоследствии из-за плохих условий он покинул ряды боевиков", - рассказали в полиции.

Отмечается, что задержанный боевик был передан сотрудникам Службы безопасности Украины для проведения дальнейшей проверки, а также принятия решения согласно действующего законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области задержали 36-летнего жителя Луганска, который в мае 2014 года вступил в ряды так называемой "ЛНР". Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.