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В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

Новости » Общество    03.09.2019 - 16:43
В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В отношении мужчины открыто уголовное производство

В Луганской области полицейские задержали 36-летнего луганчанина, который находился в рядах незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, мужчина ранее был неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений.

Как объяснил задержаный, в мае 2014 года он вступил в ряды незаконных вооруженных формирований, где в течение месяца с оружием в руках выполнял функции по охране воинской части в пгт. Александровск. При исполнении обязанностей, увидев, что его руководству безразлично за их судьбы, он покинул ряды бандформирования.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Ведется следствие.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на блокпостах возле города Мариуполя Донецкой области задержали шесть человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, в Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "Донецкая народная республика".

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