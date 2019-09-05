У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

У Луганській області правоохоронці виявили та затримали бойовика мотострілецької бригади терористичної організації "Луганська Народна Республіка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, під час перевірки документі на одному з блокпостів правоохоронці виявили 33-річного мешканця окупованого Луганську, який в 2015 році приєднався до лав бойовиків "ЛНР". Чоловік відразу ж був затриманий.

"Зі слів чоловіка, у вересні 2015 року через важке матеріальне становище він вирішив вступити до лав "народної міліції ЛНР". За розподілом його було призначено до 2-ї окремої мотострілецької бригади. Він виконував функції з охорони полігону у с. Успенка, чистив зброю та копав окопи. Більше п’яти разів брав участь у тренувальних стрільбах з гаубиці. Отримував зарплатню у розмірі 15 тисяч російських рублів. Згодом через погані умови він покинув ряди бойовиків", - розповіли в поліції.

Зазначається, що затриманого бойовика було передано співробітникам Служби безпеки України для проведення подальшої перевірки, а також прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Луганській області затримали 36-річного мешканця Луганська, який у травні 2014 року вступив до лав так званої "ЛНР". Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.