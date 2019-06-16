В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

В городе Попасная Луганской области во время проверки документов правоохранители задержали жителя города Лисичанск, который в базе полицейских значился как лицо, принимавшее участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сам задержанный сообщил, что в 2014 году принял предложение своего родственника и решил вступить до незаконного вооруженного формирования "Призрак" пророссийской организации "ЛНР".

"Во время пребывания в батальоне человек с оружием в руках нес службу на одном из блокпостов боевиков расположенном на мосту через реку Северский Донец, где незаконно проверял документы и транспортные средства граждан", - рассказали в полиции.

Через неделю мужчина покинул ряды бандформирования, потому что был вызван на постоянное место работы.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Луганской обл. задержали боевика "ЛНР". Луганчанин рассказал, что в 2016 году он принял предложение своего знакомого и подписал контракт с одним из подразделений боевиков, он проходил обучение на учебной базе боевиков, которая размещается на территории бывшего военного лицея в городе Луганск.