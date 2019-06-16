У Луганській області затримали бойовика "ЛНР"

У місті Попасна Луганської області під час перевірки документів правоохоронці затримали мешканця міста Лисичанськ, який у базі поліцейських значився як особа, що брала участь у незаконних збройних формуваннях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Сам затриманий повідомив, що у 2014 році прийняв пропозицію свого родича й вирішив вступити до незаконного збройного формування "Призрак" проросійської організації "ЛНР".

"Під час перебування у батальйоні чоловік зі зброєю у руках ніс службу на одному з блокпостів бойовиків розташованому на мосту через річку Сіверський Донець, де незаконно перевіряв документи та транспортні засоби громадян", - розповіли в поліції.

Через тиждень чоловік покинув лави бандформування, бо був викликаний на постійне місце роботи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Луганській обл. затримано бойовика "ЛНР". Луганчанин розповів, що у 2016 році він прийняв пропозицію свого знайомого та підписав контракт з одним із підрозділів бойовиків, він проходив навчання на навчальній базі бойовиків, яка розміщується на території колишнього військового ліцею у місті Луганськ.