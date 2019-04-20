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В Луганской области задержали боевика "ЛНР"

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 11:30
В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Иллюстративное фото (facebook.com/tgorlovka)

Боевик был задержан во время попытки пересечения блокпоста

На блокпосту "Петропавловка" Станично-Луганского района Луганской области бойцы батальона патрульной службы особого назначения "Луганск-1" задержали боевика разведывательного взвода "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что задержание произошло во время проверки документов пассажиров автобуса, среди которых находился 46-летний мужчина, который был в базе данных, как лицо, принимающее участие в незаконных вооруженных формированиях.

"Проведенными первоочередными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что мужчина в период с марта по июнь 2015 года проходил службу в разведывательном взводе "ополчения", что находилось под руководством Конкина Е.Г. и дислоцировался в городе Ровеньки Луганской области", - сообщили правоохранители.

В настоящее время задержанного боевика было передано в Управление СБУ в Луганской области для проведения дальнейших проверок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на границе с Крымом задержали бывшего бойца батальона Гиви. На контрольном пункте в'езду-выезда "Чонгар" пограничники разоблачили личность, которая проходила службу в вооруженном формировании под руководством ликвидированного боевика Михаила Толстых (Гиви).

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