В Луганской области на взятке задержали чиновника Госпродпотребслужбы

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За взятку чиновник выдавал санитарные паспорта

В Луганской области на взятке задержали чиновника облуправления Госпродпотребслужбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Как отмечается, на взятке задержали начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Управление государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Луганской области.

Сообщается, что чиновник за взятку в 6 тыс. гривен выдал санитарные паспорта, которые дают право хранения пестицидов и минеральных удобрений в помещениях складов, не отвечающих требованиям законодательства.

Мужчину задержали во время получения части взятки в 3 тыс. гривен, сейчас решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области за взятку в 84 тыс. гривен задержали одного из руководителей Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности.

Также сообщалось, что в Харьковской области на получении взятки задержали должностное лицо Государственной фискальной службы.