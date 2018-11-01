В Харьковской области чиновницу ГФС задержали на взятке 100 тысяч гривен

Фото: задержание на взятке (ssu.gov.ua)

Старший госинспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем требовала у предпринимателя 200 тыс. гривен

В Харьковской области правоохранители задержали на получении взятки должностное лицо Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службу безопасности Украины.

Сообщается, что правоохранители установили, что старший государственный инспектор отдела мониторинга доходов и учетно-отчетных систем регионального управления ГФС требовала от руководителя местного коммерческого предприятия 200 тыс. гривен. Чиновница за эту сумму обещала не отображать в материалах налоговой проверки все выявленные правонарушения и не начислить в полном объеме штрафные санкции.

Правоохранители задержали должностное лицо ГФС в одном из заведений общественного питания Харькова во время получения очередной части взятки в размере 100 тыс. гривен.

Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, ранее управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел проводит расследование против двух должностных лиц Волынской таможни, которые оформили более тысячи транспортных средств по поддельным документам и нанесли государству ущерб на сумму более 7 млрд гривен.