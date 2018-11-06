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У Луганській області на хабарі затримали чиновника Держпродспоживслужби

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 17:28
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

За хабар чиновник видавав санітарні паспорти

У Луганській області на хабарі затримали чиновника облуправління  Держпродспоживслужби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Як зазначається, на хабарі затримали начальника відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області.

Повідомляється, що чиновник за хабар у 6 тис. гривень видав санітарні паспорти, які надають право зберігання пестицидів і мінеральних добрив в приміщеннях складів, що не відповідають вимогам законодавства.

Чоловіка затримали під час одержання частини хабара у 3 тис. гривень, наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області за хабар в 84 тис. гривень затримали одного з керівників Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Також повідомлялося, що у Харківській області на отриманні хабара затримано посадову особу Державної фіскальної служби

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