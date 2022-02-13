UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Луганской области взорвалось кафе. Более 10 пострадавших

Автор: Дмитрий Левицкий

В поселке Станица Луганская (Луганская область) вчера вечером произошел сильный взрыв в кафе. В результате взрыва пострадали 12 человек, большинству из которых понадобилась госпитализация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв с последующим горением прогремел в кафе "Мечта" около 18 часов вечера. В медицинские учреждения доставили 8 человек, еще четверо пострадавших после оказания помощи находятся на амбулаторном лечении.

По предварительным данным, в кафе взорвался газовый баллон. Спасатели около 22:00 ликвидировали пожар на площади 160 квадратных метров.

Напомним, ранее вблизи Ровно произошел взрыв в частном доме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Станица ЛуганскаяЛуганскВзрывГСЧС