Под Ровно в жилом доме произошел взрыв, двое погибших

В Здолбунове Ровенской области произошел взрыв в жилом доме. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию области .

Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве на улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию вечером 10 февраля.

Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.

В настоящее время на месте происшествия работает руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции Здолбунова.