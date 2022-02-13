У Луганській області вибухнуло кафе. Понад 10 постраждалих

У селищі Станиця Луганська (Луганська область) вчора ввечері стався сильний вибух в кафе. В результаті вибуху постраждали 12 осіб, більшості з яких знадобилася госпіталізація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій .

Вибух з послідуючим горінням пролунав у кафе "Мрія" близько 18-ї години вечора. До медичних закладів доставили 8 людей, ще четверо постраждалих після надання допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.

За попередніми даними, у кафе вибухнув газовий балон. Рятувальники близько 22:00 ліквідували пожежу на площі 160 квадратних метрів.