ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Луганській області спалахнули лісові пожежі

Новость на русском →
Луганська область, Понеділок 30 серпня 2021 16:58
У Луганській області спалахнули лісові пожежі Фото: лісові пожежі в Луганській області (lg.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 30 серпня, в Луганській області спалахнули лісові пожежі. На даний момент вогонь локалізували, триває його гасіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що загорілася хвойна підстилка в лісі поблизу села Пурдівка Сєверодонецького району. Співробітники місцевого лісництва оперативно зорали землю по периметру пожежі.

Із залученням рятувальників, лісників і Збройних сил України вдалося запобігти поширенню вогню. Пожежу локалізовано о 14:30. Гасіння пожежі триває. За допомогою безпілотного літального апарату проводиться моніторинг ситуації.

"Під час пожежі загиблих і постраждалих не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Фото: лісові пожежі в Луганській області (lg.dsns.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Пожежа
NEWS
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
Радником міністра юстиції стала жінка з довічним позбавленням волі: що відомо
DAILY
Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний