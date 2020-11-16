В Луганской области восстанавливают одну из главных трасс региона

Фото: ремонт дорог (facebook.com)

Луганская область выходит в лидеры по количеству отремонтированных дорог. Одной из главных трасс, которые в этом году восстанавливают по программе "Большая стройка", стала дорога национального значения Н-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк.

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

По его словам, уже до конца ноября будет завершен ремонт 40 км трассы, проходящей по подконтрольной Украине территории.

На трассе будет укреплена основа и уложены два слоя дорожного полотна, после чего нанесут разметку и оборудуют обочины, остановки и знаки.

Всего в Луганской области в этом году будет восстановлено 343 км дорог. Для сравнения, в 2015-2019 годах смогли отремонтировать всего 32,4 км дорог.

Напомним, ранее Юрий Голик опубликовал статистику использования средств Дорожного фонда областными администрациями.

Как известно, всего по Украине в рамках программы в 2020 году построят и отремонтируют 6 500 км дорог.