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Как ОГА используют средства Дорожного фонда: названы лучшие и худшие области

Киев, Среда 11 ноября 2020 13:51
Как ОГА используют средства Дорожного фонда: названы лучшие и худшие области
Фото: во время ремонта дорог (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

По итогам десяти месяцев 2020 года 20% от поступивших из Дорожного фонда средств еще не потрачены областными госадминистрациями.

Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook.

"В этом году 22 млрд грн из Дорожного фонда получат ОГА. Сумма разбивается между ними пропорционально протяженности дорог категорий О и С (областные и сельские - ред.) в каждой из областей. 18,4 млрд грн в ОГА из госбюджета поступило. 14,7 млрд грн ОГА потрачено. 3,7 млрд грн - остаток на счетах ОГА. Т.е. 20% от поступившего в ОГА Дорожного Фонда ими не потрачено", - отметил он.

Голик уточнил, что лучшими ОГА по использованию Дорожного фонда стали Харьковская (96%), Днепропетровская (95%) и Хмельницкая область (94%), а также Киев (91%).

Худшими стали Волынская (41%), Тернопольская (52%), Николаевская (53%) и Киевская область (63%).

Как ОГА используют средства Дорожного фонда: названы лучшие и худшие области

"Наличие денег - это не всегда гарантия дорог. Качественный менеджмент - второе неотъемлемое условие процесса превращения направлений в идеальные дороги", - подчеркнул Голик.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные 100 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

Кроме того, в дорожном строительстве будет создано около 150 тысяч новых рабочих мест. Программа стартовала с 1 марта и по всей стране ее уже реализовывают десятки тысяч людей.

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