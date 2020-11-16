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У Луганській області відновлюють одну з головних трас регіону

Луганськ, Понеділок 16 листопада 2020 10:09
У Луганській області відновлюють одну з головних трас регіону
Фото: ремонт доріг (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Луганська область виходить в лідери за кількістю відремонтованих доріг. Однєю з головних трас, яку в цьому році відновлюють за програмою "Велике будівництво", стала дорога національного значення Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк.

Про це повідомив Юрій Голик Facebook.

За його словами, вже до кінця листопада буде завершено ремонт 40 км траси, що проходить на підконтрольній території Україні.

На трасі буде укріплена основа і покладені два шари дорожнього полотна, після чого нанесуть розмітку і обладнують узбіччя, зупинки і знаки.

Всього в Луганській області в цьому році буде відновлено 343 км доріг. Для порівняння, у 2015-2019 роках змогли відремонтувати лише 32,4 км доріг.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик опублікував статистику використання коштів Дорожнього фонду обласними адміністраціями.

Як відомо, всього по Україні в рамках програми у 2020 році збудують та відремонтують 6 500 км доріг.

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Новини України Транспорт ЛуганськдорогиВелике будівництво

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