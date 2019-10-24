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В Луганской области без воды остаются почти 30 тыс. жителей

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 21:58
В Луганской области без воды остаются почти 30 тыс. жителей
Иллюстративное фото (УНИАН)

На "Лисичанскводоканал" произошли порывы труб систем водоснабжения

В Лисичанске (Луганская область) остаются без воды 30 тысяч человек в связи с порывами на сетях водоснабжения ЛКСП "Лисичанскводоканал". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр местного городского совета.

По словам директора ЛКСП "Лисичанскводоканал" Сергея Лозиченка, без водоснабжения и водоотведения сейчас остается около 30 тыс. жителей Лисичанска, закрытое родильное отделение ЦГБ им. Титова, школы и детские сады.

"23 октября, после подачи электрической энергии на объекты ЛКСП Лисичанськводоканал и восстановления водоснабжения, произошли порывы труб систем водоснабжения диаметром 600 мм по ул. Московская, диаметром 300 мм по ул. Постышева, диаметром 600 мм по ул. Генерала Потапенко, диаметром 600 мм по ул. Независимости", - говорит Лозиченко.

Напомним, в Луганской области в связи с отключением от электросети мощностей предприятия "Лисичанскводоканал" без водоснабжения остались почти 80 тысяч жителей.

Как сообщало РБК-Украина, в начале августа в связи с обесточиванием насосных станций предприятия "Лисичанськводоканал" без водоснабжения остались почти 30 тысяч жителей Луганской области. Водоснабжение было восстановлено в конце августа.

В Луганской области без воды остались почти 80 тыс. жителей В Луганской области без водоснабжения остались около 80 тыс. человек
Новости Украины Лисичанск
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