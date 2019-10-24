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У Луганській області без води залишаються майже 30 тис. жителів

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 21:58
У Луганській області без води залишаються майже 30 тис. жителів
Ілюстративне фото (УНІАН)

На "Лисичанськводоканал" стались пориви труб систем водопостачання

У Лисичанську (Луганська область) залишаються без води 30 тисяч людей у зв’язку з поривами на мережах водопостачання ЛКСП "Лисичанськводоканал". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр місцевої міської ради.

За словами директора ЛКСП "Лисичанськводоканал" Сергія Лозиченка, без водопостачання та водовідведення зараз залишається близько 30 тис. жителів Лисичанська, закрите пологове відділення ЦМЛ ім. Тітова, школи та дитячі садочки.

"23 жовтня, після подачі електричної енергії на об’єкти ЛКСП Лисичанськводоканал та відновлення водопостачання, стались пориви труб систем водопостачання діаметром 600 мм по вул. Московська, діаметром 300 мм по вул. Постишева, діаметром 600 мм по вул. Генерала Потапенка, діаметром 600 мм по вул. Незалежності", - каже Лозиченко.

Нагадаємо, у Луганській області у зв'язку з відключенням від електромережі потужностей підприємства "Лисичанськводоканал" без водопостачання залишились майже 80 тисяч жителів.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку серпня у зв'язку з знеструмленням насосних станцій підприємства "Лисичанськводоканал" без водопостачання залишилися майже 30 тисяч жителів Луганської області. Водопостачання було відновлено в кінці серпня.

У Луганській області без води залишилися майже 80 тис. жителів У Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 тис. людей
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