В Луганской области без воды остались почти 80 тыс. жителей

В Луганской области в связи с отключением от электросети мощностей предприятия "Лисичанскводоканал" без водоснабжения остались почти 80 тысяч жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, в пятницу, 18 октября, три насосные станции "Лисичанскводоканала" были отключены от электроснабжения за задолженность. Вследствие отключения без централизованного водоснабжения остались тысячи жителей центральной и южной части Лисичанска, а также жители Приволья и Новодружеска.

Отмечается, что в течение субботы, 19 октября, спасатели из состава ГСЧС подвезли населению данных городов и на объекты местной инфраструктуры 140 кубических метров технической воды.

Напомним, в начале августа в связи с обесточиванием насосных станций предприятия "Лисичанскводоканал" без водоснабжения остались почти 30 тысяч жителей Луганской области. Водоснабжение было восстановлено в конце августа.

Кроме того, 31 июля в городе Лисичанск за задолженность была отключена одна насосная станция. Тогда без водоснабжения осталась часть города, а именно около 13 тыс. абонентов.