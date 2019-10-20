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У Луганській області без води залишилися майже 80 тис. жителів

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 09:32
У Луганській області без води залишилися майже 80 тис. жителів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Від електропостачання було відключено 3 насосні станції

У Луганській області у зв'язку з відключенням від електромережі потужностей підприємства "Лисичанськводоканал" без водопостачання залишились майже 80 тисяч жителів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, у п'ятницю, 18 жовтня, три насосні станції "Лисичанськводоканалу" були відключені від електропостачання через заборгованість. Внаслідок відключення без централізованого водопостачання залишилися тисячі жителів центральної та південної частини Лисичанська, а також мешканці Привілля та Новодружеська.

Зазначається, що впродовж суботи, 19 жовтня, рятувальники зі складу ДСНС підвезли населенню даних міст та на об'єкти місцевої інфраструктури 140 кубічних метрів технічної води.

Нагадаємо, на початку серпня у зв'язку з знеструмленням насосних станцій підприємства "Лисичанськводоканал" без водопостачання залишилися майже 30 тисяч жителів Луганської області. Водопостачання було відновлено в кінці серпня.

Крім того, 31 липня у місті Лисичанськ через заборгованість була відключена одна насосна станція. Тоді без водопостачання залишилася частина міста, а саме близько 13 тис. абонентів.

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