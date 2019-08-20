В Луганской области без водоснабжения остались около 80 тыс. человек

В Луганской области без водоснабжения остались около 80 000 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что 19 августа из-за задолженности за электроснабжение отключены объекты КП "Лисичанскводоканал".

"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключено объекты КП "Лисичанскводоканал" в г. Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично г. Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов). При необходимости будет осуществляться подвоз воды", - подчеркивается в сообщении.

Как писало РБК-Украина ранее, 31 июля в городе Лисичанск (Луганская область) вследствие задолженности была отключена насосная станция. Отмечалось, что без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов). Вода к потребителям поступала самотеком.

Отметим также, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключения воды на Донбассе. Он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. После этого Кабмин запретил отключать электроэнергию для "Воды Донбасса".

Напомним, в начале августа в Лисичанске из-за непогоды произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения остались около 27 тыс. людей.