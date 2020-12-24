В Луганской области установили участников группировки, похищавшей людей в 2014 году

Фото: вывеска Луганской областной прокуратуры (troyitske.city)

В Луганской области заочно сообщили о подозрении участникам группировки, которая занималась похищением людей. События происходили в 2014 году, во время оккупации Лисичанска.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

По версии следствия, в апреле 2014 года житель Лисичанска, который входил в состав "козацкой нацгвардии всевеликого войска Донского имени Платова", организовал группировку с еще тремя участниками "козацкой нацгвардии".

Участники банды, одетые в камуфляж, под поводом нарушения гражданами "комендантского часа", пребывания в нетрезвом состоянии или по другим причинам задержали пятерых человек в апреле-июле 2014 года, угрожая насилием с применением огнестрельного оружия. Они удерживали пострадавших в помещениях управления СБУ в Луганской области, городского военкомата и стеклозавода "Пролетарий". Также банда заставляла заложников рыть окопы и траншеи, строить фортификационные сооружения и баррикады в направлении города Горское.

Деятельность группировки была прекращена в конце июля 2014 года после освобождения Лисичанска Вооруженными силами Украины.

В рамках обысков по местам проживания участников группировки обнаружено и изъято взрывное вещество на основе тротила и нитрата амония весом около 210 килограмм, две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, боеприпасы и прочее.

Четырем участникам группировки заочно сообщили о подозрениях в незаконном лишении свободы и похищении людей, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, незаконном обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, ведении агрессивной войны, нарушении законов. Все они объявлены в розыск.

Во вторник сообщалось, что прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении жителю Волновахского района. Его подозревают в участии в террористической организации.

Также в Луганской области вынесли приговор для жителя Сватовского района за участие в вооруженных формированиях так называемой "ЛНР". Он осужден на пять лет лишения свободы с испытательным сроком в два года.