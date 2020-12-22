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Прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику "ДНР"

Донецкая область, Вторник 22 декабря 2020 14:16
Прокуратура заочно сообщила о подозрении боевику "ДНР"
Фото: флаг "ДНР" (unian.net)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении жителю Волновахского района. Его подозревают в участии в террористической организации.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Следователи установили, что с августа 2015 года мужчина служит на различных должностях в так называемой "первой отдельной славянской мотострелковой бригаде", которая входит в состав незаконных вооруженных формирований РФ.

В течение пяти лет подозреваемый активно участвует в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в ООС на территории Новоазовского и Бойковского районов Донецкой области.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачили трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях на Донбассе против украинских военных. Фигурантов объявили в международный розыск.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении бывшему "заместителю министра топлива и энергетики ДНР". Фигуранта объявили в розыск.

Добавим, что СБУ разоблачила в Киеве участника террористической группировки "ЛНР". Он был заместителем командира одного из подразделений пророссийских боевиков.

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