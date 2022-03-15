В Луганской области не удалось открыть гумкоридор. Ожидается эвакуационный поезд, - ОВА

В Луганской области 15 марта не удалось открыть гуманитарный коридор из-за обстрелов со стороны российских оккупантов. Однако ожидается отправление эвакуационного поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"Режима тишины нет - значит, сегодня гумкоридора не будет. К сожалению... Российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает невозможной эвакуацию. Обстрелы не утихают. Вчера эвакуация автобусами из Попасной происходила во время боя в городе. Рисковать нашими мы не можем", - говорится в сообщении.

Эвакуационный поезд отправится со станции Новозолотаревка ориентировочно в 14:00. Далее состоится пересадка на поезда в Донецкой области. Из Северодонецка и Рубежного планируется организованный подвоз к станции.