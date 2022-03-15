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В Луганской области не удалось открыть гумкоридор. Ожидается эвакуационный поезд, - ОВА

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Луганская область, Вторник 15 марта 2022 10:37
В Луганской области не удалось открыть гумкоридор. Ожидается эвакуационный поезд, - ОВА Фото: в Луганской области ожидается эвакуационный поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области 15 марта не удалось открыть гуманитарный коридор из-за обстрелов со стороны российских оккупантов. Однако ожидается отправление эвакуационного поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Режима тишины нет - значит, сегодня гумкоридора не будет. К сожалению... Российская армия хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает невозможной эвакуацию. Обстрелы не утихают. Вчера эвакуация автобусами из Попасной происходила во время боя в городе. Рисковать нашими мы не можем", - говорится в сообщении.

Эвакуационный поезд отправится со станции Новозолотаревка ориентировочно в 14:00. Далее состоится пересадка на поезда в Донецкой области. Из Северодонецка и Рубежного планируется организованный подвоз к станции.

Напомним, сегодня в Украине будут работать 9 гуманитарных коридоров. Эвакуация будет происходить в Киевской, Сумской, Донецкой и Харьковской областях.

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