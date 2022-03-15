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В Луганській області не вдалось відкрити гумкоридор. Очікується евакуаційний потяг, - ОВА

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Луганська область, Вівторок 15 березня 2022 10:37
В Луганській області не вдалось відкрити гумкоридор. Очікується евакуаційний потяг, - ОВА Фото: в Луганській області очікується евакуаційний потяг (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Юрченко

В Луганській області 15 березня не вдалось відкрити гуманітарний коридор через обстріли з боку російських окупантів. Проте очікується відправлення евакуаційного потягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Режиму тиші немає - отже, сьогодні гумкоридору не буде. На жаль... Російська армія хоче більше заручників війни серед мирного населення і робить евакуацію неможливою. Обстріли не вщухають. Вчора евакуація автобусами з Попасної відбувалася під час бою в місті. Ризикувати нашими ми не можемо", - йдеться у повідомленні.

Евакуаційний потяг відправиться зі станції Новозолотарівка орієнтовно о 14:00. Далі відбудеться пересадка на потяги у Донецькій області. З Сєвєродонецька та Рубіжного планується організований підвіз до станції.

Нагадаємо, сьогодні в Україні будуть працювати 9 гуманітарних коридорів. Евакуація відбуватиметься у Київській, Сумській, Донецькій та Харківській областях.

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