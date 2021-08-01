В Луганской области Toyota столкнулась с микроавтобусом, пострадали 9 человек
Фото: в Луганской области произошло ДТП с микроавтобусом (facebook.com/policeLG)
В Луганской области вблизи города Кременная произошло столкновение автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом Volkswagen. В результате столкновения автомобилей пострадали 9 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Луганской области.
"В результате ДТП 9 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу", - заявили правоохранители.
На месте аварии сейчас работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства этого столкновения. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 286 УК Украины, то есть нарушение правил дорожного движения.
Пока неизвестно, кто именно стал виновником этого дорожно-транспортного происшествия.