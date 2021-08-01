В Луганській області Toyota зіткнулася з мікроавтобусом, постраждали 9 людей

У Луганській області поблизу міста Кремінна сталося зіткнення автомобіля Toyota Camry з мікроавтобусом Volkswagen. В результаті зіткнення автівок постраждали 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Луганської області .

"В результаті ДТП 9 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні", - заявили правоохоронці.

На місці аварії зараз працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини цього зіткнення. Поліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею 286 КК України, тобто порушення правил дорожнього руху.

Наразі невідомо, хто саме став винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди.