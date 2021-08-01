ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Луганській області Toyota зіткнулася з мікроавтобусом, постраждали 9 людей

Новость на русском →
Луганська область, Неділя 01 серпня 2021 15:12
В Луганській області Toyota зіткнулася з мікроавтобусом, постраждали 9 людей Фото: у Луганській області сталася ДТП з мікроавтобусом (facebook.com/policeLG)
Автор: Дмитро Левицький

У Луганській області поблизу міста Кремінна сталося зіткнення автомобіля Toyota Camry з мікроавтобусом Volkswagen. В результаті зіткнення автівок постраждали 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Луганської області.

"В результаті ДТП 9 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні", - заявили правоохоронці.

На місці аварії зараз працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини цього зіткнення. Поліція вирішує питання про порушення кримінальної справи за статтею 286 КК України, тобто порушення правил дорожнього руху.

Наразі невідомо, хто саме став винуватцем цієї дорожньо-транспортної пригоди.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП Луганськ микроавтобус
NEWS
НБУ назвав причину укріплення гривні до долара
НБУ назвав причину укріплення гривні до долара
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа