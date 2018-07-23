В Луганской области без света остаются более 3,5 тыс. абонентов

По состоянию на 19:00 22 июля были обесточены 44 подстанции

В Луганской области в результате непогоды без света остались 3544 абонентов в пяти населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

По состоянию на 19:00 22 июля были обесточены 44 подстанции.

"В городе Северодонецк и прилегающей Пурдовке без электроэнергии оказались 2010 абонентов. На территории обслуживания Попаснянского РЕМ без света находились 771 абонент в городе Горск и 303 абоненты в населенном пункте Катериновка. На территории обслуживания Щастинского РЕМ без света оказались 460 потребителей в селе Сотенное", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. В результате происшествия под землей оказалось почти 90 шахтеров.

15 июля 90 шахтеров, которые в течение 6 часов были заблокированы под землей в связи с обесточиванием населенного пункта, вывели на поверхность.