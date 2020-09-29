В Луганской области спустя сутки потушили лесной пожар

Фото: тушение пожара (facebook.com/lugdsns)

Пожар в Луганской области на территории Станично-Луганского района потушили. Пожар вспыхнул 27 сентября в лесу вблизи села Нижнетеплое.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар лесной подстилки удалось ликвидировать около 18:10 в понедельник, 28 сентября. Огнем было пройдено около 20 гектар.

К тушению привлекались 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, в начале сентября в Станично-Луганском районе вспыхнул масштабный пожар. Тогда при тушении пожара погиб один украинский военнослужащий. Пожар удалось ликвидировать спустя шесть дней.

Также сообщалось, что в то же время масштабный лесной пожар вспыхнул в Харьковской области. В результате пострадали более 30 человек. Предварительной причиной пожара является человеческий фактор, также рассматривают поджог.

Кроме этого РБК-Украина писало, что на прошлой неделе лесной пожар произошел в Херсонской области. Пожар тушили около суток. К тушению привлекали авиацию.