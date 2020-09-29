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У Луганській області через добу загасили лісову пожежу

Нижньотепле, Вівторок 29 вересня 2020 09:07
У Луганській області через добу загасили лісову пожежу
Фото: гасіння пожежі (facebook.com/lugdsns)
Автор: Игорь Литвиненко

Пожежу в Луганській області на території Станично-Луганського району загасили. Пожежа спалахнула 27 вересня у лісі поблизу села Нижньотепле.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа лісової підстилки вдалося ліквідувати близько 18:10 у понеділок, 28 вересня. Вогнем було пройдено близько 20 гектар.

До гасіння залучалися 101 людина та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 людини особового складу та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, на початку вересня в Станично-Луганському районі спалахнув масштабна пожежа. Тоді при гасінні пожежі загинув один український військовослужбовець. Пожежу вдалося ліквідувати через шість днів.

Також повідомлялося, що разом з тим масштабна лісова пожежа спалахнула в Харківській області. В результаті постраждали понад 30 осіб. Попередньою причиною пожежі є людський фактор, також розглядають підпал.

Крім цього РБК-Україна писало, що минулого тижня лісова пожежа сталася в Херсонській області. Пожежу гасили близько доби. До гасіння залучали авіацію.

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Новини України Надзвичайні події Луганськпожежа
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