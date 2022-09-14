UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луганской области создан областной штаб по деоккупации: что это значит

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Наталия Гурковская

В Луганской области уже готовятся к освобождению городов и сел из российской оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской области Сергея Гайдая.

"Понимая, что деоккупация неизбежна, мы готовимся к тому, чтобы, неважно какой населенный пункт мы освободим, неважно какая громада будет первой, чтобы там не было вакуума в административных вопросах. Поэтому мы готовим группы врачей, которые сразу могут работать, мы готовим уже такие штабы деоккупации", - рассказал он.

В такие штабы будут входить представители администрации, правоохранительных органов, медики, МЧС.

"Мы уже договариваемся со Смелянским (Игорь, глава "Укрпочты", - ред.), чтобы автомобили "Укрпочты" приезжали и проводили, например, выплаты пенсий. Мы уже договариваемся с мобильными операторами, чтобы они подключали интернет, восстанавливали связь. Мы уже договариваемся со ЦНАПами. Мы готовы будем сразу восстанавливать критическую инфраструктуру", - добавил Гайдай.

Ранее Гайдай заявлял, что масштабная деоккупация Луганской области начнется с Кременной и Сватово. Основной удар ВСУ ожидается именно там.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск