У Луганській області створено обласний штаб із деокупації: що це означає

У Луганській області вже готуються до звільнення міст та сіл із російської окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської області Сергія Гайдая.
"Розуміючи, що деокупація неминуча, ми готуємося до того, щоб, будь-який населений пункт ми звільнимо, будь-яка громада буде першою, щоб там не було вакууму в адміністративних питаннях. Тому ми готуємо групи лікарів, які відразу можуть працювати, ми готуємо вже такі штаби деокупації", - розповів він.
До таких штабів входитимуть представники адміністрації, правоохоронних органів, медики, МНС.
"Ми вже домовляємося зі Смілянським (Ігор, голова "Укрпошти", - ред.), щоб автомобілі "Укрпошти" приїжджали та проводили, наприклад, виплати пенсій. Ми вже домовляємося з мобільними операторами, щоб вони підключали інтернет, відновлювали зв'язок. Ми вже домовляємося з ЦНАПами. Ми готові одразу відновлювати критичну інфраструктуру", - додав Гайдай.
Раніше Гайдай заявляв, що масштабна деокупація Луганської області розпочнеться з Кремінної та Сватового. Основний удар ЗСУ очікується саме там.
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