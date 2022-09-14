У Луганській області створено обласний штаб із деокупації: що це означає

"Розуміючи, що деокупація неминуча, ми готуємося до того, щоб, будь-який населений пункт ми звільнимо, будь-яка громада буде першою, щоб там не було вакууму в адміністративних питаннях. Тому ми готуємо групи лікарів, які відразу можуть працювати, ми готуємо вже такі штаби деокупації", - розповів він.

До таких штабів входитимуть представники адміністрації, правоохоронних органів, медики, МНС.

"Ми вже домовляємося зі Смілянським (Ігор, голова "Укрпошти", - ред.), щоб автомобілі "Укрпошти" приїжджали та проводили, наприклад, виплати пенсій. Ми вже домовляємося з мобільними операторами, щоб вони підключали інтернет, відновлювали зв'язок. Ми вже домовляємося з ЦНАПами. Ми готові одразу відновлювати критичну інфраструктуру", - додав Гайдай.