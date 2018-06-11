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В Луганской области сократится количество блокпостов на дорогах, - Гарбуз

НовостиОбщество    11.06.2018 - 23:11
Фото: Юрий Гарбуз (УНИАН)
Фото: Юрий Гарбуз (УНИАН)

На двух стационарных блок-постах ведется оптимизация работы

Юрий Гарбуз сообщил, что по решению командования ООС, предусмотрено сокращение количества блокпостов с 15 до 8 на территории области. Об этом сообщил председатель Луганской ВГА Юрий Гарбуз в своем Facebook.

Так, сегодня состоялась встреча с руководителями правоохранительных органов, контролирующих структур и подразделений ВСУ.

"Также уделили внимание функционированию блокпостов. По решению Командования ООС, предусмотрено сокращение их количества на территории области с 15 до 8. На двух стационарных блок-постах "Лисичанск-Бахмут" и "Кременная-Лиман" ведется оптимизация работы: обеспечение водоснабжения и водоотведения, освещения, асфальтирование и др. Поручил руководителям Департамента финансов и Управление по вопросам нормативно-правовой работы и децентрализации облгосадминистрации разработать механизм финансирования и содержания стационарных блокпостов", - написал он.

Он отметил, что были обсуждены вопросы борьбы с оборотом наркотических средств.

"Среди главных вопросов - борьба с оборотом наркотических средств. Поручил усилить работу всех ответственных и направить ее на результат – раскрытие и привлечение к ответственности виновных в совершении наркопреступлений. Мы не можем допустить в области, которая страдает от войны, распространение наркотической угрозы", - сообщил Гарбуз.

Кроме этого, были обсуждены вопросы исполнения бюджетов всех уровней, охраны государственной границы, пересечения гражданами линии разграничения и контроль за перемещением товаров через КПВВ "Станица Луганская", противопожарной безопасности, предоставления административных услуг населению Управлением Государственной миграционной службы Украины в Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) внесло предписание председателю Луганской ОГА - руководителю областной военно-гражданской администрации Юрию Гарбузу в отношении начальника управления развития и содержания сети автомобильных дорог области ОГА Юрия Бережного.

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Теги публикации: Луганск, Луганск, блокпост, Юрий Гарбуз, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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