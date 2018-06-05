Предписание внесено в отношении начальника управления развития и содержания сети автомобильных дорог области

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло предписание главе Луганской ОГА - руководителю областной военно-гражданской администрации Юрию Гарбузу в отношении начальника управления развития и содержания сети автомобильных дорог области ОГА Юрия Бережного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Предписание голове Луганской ОГА - руководителю областной военно-гражданской администрации Юрию Гарбузу внесено в отношении начальника управления развития и содержания сети автомобильных дорог области ОГА Юрия Бережного, который после передачи в управление принадлежащих ему корпоративных прав не предоставил Национальному агентству нотариально заверенную копию заключенного договора, что является нарушением требований части пятой статьи 36 закона", - говорится в сообщении.

Так, агентство требует принять меры по устранению должностным лицом ОГА указанного нарушения и рассмотреть вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, внесено предписание главе правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергею Комнатному в отношении директора Одесского регионального управления Госмолодежьжилья Олега Анистратенко. Установлено, что Анистратенко имел потенциальный конфликт интересов, обусловленный личной имущественной заинтересованностью при исполнении договора аренды его собственного автотранспортного средства учреждением, директором которого он является.

Также в связи с нарушением требований части четвертой статьи 12 закона внесены предписания руководителям Бережанской РГА Тернопольской области Игорю Гринкевичу, Олешковской РГА Херсонской области Елене Кравченко-Скалозуб и руководителю Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН и МОН Украины Владимиру Гриценко.

"Речь идет о невыполнении законных требований Национального агентства и непредоставлении райгосадминистрациями запрашиваемой Национальным агентством информации и документов, а также предоставление такой информации научно-учебным центром с нарушением срока и не в полном объеме", - сказано в сообщении.

Напомним, НАПК внесло предписание директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артему Сытнику за невыполнение законных требований агентства должностными лицами бюро.